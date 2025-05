NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach der Sapphire-Konferenz in Orlando mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Es habe Signale gegeben, dass sich der Fokus bei dem Softwarekonzern stärker auf Apps, Datenclouds und die Künstliche Intelligenz (KI) verlagert, schrieb Toby Ogg in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die nächsten Treiber des Umsatzwachstums seien nun klarer./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 19:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.