ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 265 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf der Sapphire-Veranstaltung habe sich gezeigt, wie robust die Nachfragestabilität nach den Produkten der Walldorfer trotz allen makroökonomischen Gegenwinds ist, gerade nach dem RISE-Paket, schrieb Michael Briest am Donnerstagabend. Er passte sein Kursziel an die gestiegene Branchenbewertung, höhere Schätzungen und größeres Vertrauen in RISE an./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



