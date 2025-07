NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Softwarekonzern habe erneut stark abgeschnitten und die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie insbesondere für den Barmittelzufluss (FCF) übertroffen, schrieb Toby Ogg am Mittwoch in seiner Reaktion. Der Auftragsbestand sehe immer noch ordentlich aus. Zudem habe die Umsatzentwicklung im Cloud-Bereich trotz Anzeichen von Druck durch das Geschäftsumfeld positiv überrascht./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 00:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 00:29 / BST





