ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Michael Briest in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er lobte die sehr robuste Margen- und Barmittelentwicklung. Dazu weise der Auftragsbestand im Cloud-Bereich ein robustes Wachstum auf. Im dritten Quartal dürfte der Gegenwind von der Währungsseite zwar die Cloud-Umsätze und die Gewinne bremsen. Doch trotz der Unsicherheiten erschienen die Erwartungen an das zweite Halbjahr gut untermauert. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) dürften am oberen Ende der Unternehmenszielspannen oder sogar darüber bleiben./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.