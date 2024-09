NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einem Treffen mit einem Investor-Relations-Vertreter auf "Underperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Es zeichne sich zeitnah noch keine Erholung der Umsätze ab, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für eine Beschleunigung der Umsätze im zweiten Halbjahr gebe es noch keine Anzeichen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 17:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2024 / 00:45 / EDT



