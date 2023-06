NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Dividendenerhöhung liege eher am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Analyst Giacomo Romeo am Mittwoch nach der Presseerklärung zum Kapitalmarkttag. Nach seinem Verständnis sind allerdings weder die vorgesehene jährliche Anpassung berücksichtigt noch die Auswirkungen der Aktienrückkäufe./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 03:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 03:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.