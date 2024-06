NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für Ölkonzerne an die aktuellen Marktenwicklungen an, darunter der Einfluss von Energiepreisen. Unter den Großen der Branche in Europa lautet seine Rangfolge der positiven Empfehlungen Shell vor BP./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 17:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.