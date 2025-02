HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3150 auf 3250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern dürfte auf seinem Kapitalmarkttag am 25. März ein Update seiner erfolgreichen Strategie-Vorstellung aus dem Juni 2023 vorlegen, schrieb Analyst Henry Tarr in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies dürfte den Barmittelzufluss weiter steigern./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





