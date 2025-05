NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Matthew Lofting attestierte dem Ölkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein erstes Quartal, das im Vergleich zu Wettbewerbern ganz oben stehe. Dies bestärkte ihn in seiner Meinung, dass das Unternehmen eine äußerst vorrangige Empfehlung sei./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 18:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 18:02 / BST



