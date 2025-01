ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Diagnostikmarkt in China sei derzeit im weltweiten Vergleich von besonders zerrissen, schrieb Analyst Kavya Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ausländische Akteure glaubt er an eine negative Entwicklung, was auf dem Weg einer Neuausrichtung für die Diagnostik-Sparte von Siemens Healthineers besonders kontraproduktiv sei./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 15:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 15:53 / GMT



