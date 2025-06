Mittwochshandel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

So performte der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche letztendlich.

Der Euro STOXX 50 gewann im STOXX-Handel zum Handelsende 0,53 Prozent auf 5 404,28 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,412 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,181 Prozent höher bei 5 385,42 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 375,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 385,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 424,09 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 5 285,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 387,31 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.06.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 953,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,89 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 568,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,21 Prozent auf 35,81 EUR), Airbus SE (+ 2,32 Prozent auf 170,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,97 Prozent auf 40,36 EUR), Siemens (+ 1,87 Prozent auf 218,05 EUR) und Bayer (+ 1,44 Prozent auf 25,32 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-1,11 Prozent auf 4,84 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 214,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,74 Prozent auf 93,40 EUR), Stellantis (-0,66 Prozent auf 8,68 EUR) und BMW (-0,49 Prozent auf 77,24 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5 968 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at