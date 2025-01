NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 11 auf 12 Euro angehoben , die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Nach der Pandemie und der Phase des Lagerbestandsabbaus werde das Jahr 2025 für US-Autokonzern wohl auch schwierig, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine stabile Nachfrage bei wieder steigenden Lagerbeständen lasse auf sinkende Preise schließen. Er bleibt bei seinem neutralen Votum für die großen drei Autobauer aus Detroit: General Motors, Ford und den Chrysler-Mutterkonzern Stellantis./tih/he



