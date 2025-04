NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Eckdaten fürs erste Quartal auf "Buy" belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen und ein gutes Signal für das Geschäft mit Ausrüstung, gerade nach den Sorgen in den vergangenen Monaten, schrieb Analyst Tycho Peterson in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2025 / 18:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2025 / 18:23 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.