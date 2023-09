HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe laut dem Manager seine Prognose senken müssen, da er die Nutzungsraten seiner Produkte nach der Pandemie überschätzt habe, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch inzwischen scheine der Boden erreicht. Im dritten Quartal sei mit einer positiven Margenentwicklung zu rechnen, die begünstigt etwa durch eine strenge Kostenkontrolle, neue Produkte und Preisanhebungen sei./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:59 / GMT

