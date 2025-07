HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Eine Informationsveranstaltung mit dem Außenwerbespezialisten in der Schweiz habe geholfen, den Investoren die Anlagestory erneut zu verdeutlichen, schrieb Anna Patrice in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Analystin verwies auf das Geschäftsmodell, die Wachstumstreiber und vor allem auf die Widerstandsfähigkeit des Außenwerbe-Geschäfts (OOH), das sich besser als der allgemeine Werbemarkt entwickle./rob/ck/ag



