NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei vermutlich schwach gewesen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht. Im zweiten Halbjahr winke allerdings eine Trendwende beim Werbekonzern. Er berücksichtigte die aus seiner Sicht unvermeidlichen Korrekturen am Marktkonsens, bleibt aber langfristig optimistisch./rob/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 12:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 12:26 / BST



