MDAX-Handel aktuell: MDAX leichter

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,84 Prozent auf 31 075,52 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 315,928 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,240 Prozent auf 31 264,58 Punkte an der Kurstafel, nach 31 339,69 Punkten am Vortag.

Bei 31 279,64 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 057,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 365,17 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 22.04.2025, einen Stand von 27 278,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 418,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 20,83 Prozent aufwärts. Bei 31 752,97 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 2,02 Prozent auf 71,75 EUR), PUMA SE (+ 1,30 Prozent auf 22,66 EUR), TUI (+ 0,66 Prozent auf 7,88 EUR), HUGO BOSS (+ 0,46 Prozent auf 41,26 EUR) und Ströer SE (+ 0,31 Prozent auf 48,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Bechtle (-3,38 Prozent auf 38,34 EUR), AIXTRON SE (-2,93 Prozent auf 15,76 EUR), Knorr-Bremse (-2,47 Prozent auf 84,80 EUR), thyssenkrupp (-2,35 Prozent auf 11,02 EUR) und Nordex (-2,12 Prozent auf 19,37 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 385 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,457 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

