ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" belassen. Die Überinvestments (Crowding) im Versicherungssektor seien jüngst zurückgegangen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das gelte sowohl absolut als auch im Vergleich zu anderen Finanzwerten. Bei Aviva, Beazley und Swiss Re habe der Faktor Crowding zuletzt am stärksten zugenommen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 17:49 / GMT



