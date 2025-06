LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Swiss Re von 136 auf 128 Franken gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung der Schweizer liege inzwischen klar über ihrem 5-Jahres-Durchschnitt, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch in ihrer Neubewertung der Branche. Swiss Re sei in ihrem Vergleich damit die teuerste Aktie./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 14:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2025 / 15:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.