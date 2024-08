FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Zahlen von 185 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal des Mobilfunkunternehmens sei vor allem im Sektorvergleich gut gelaufen, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick unterstreiche die Marktposition bei gleichzeitig starker Monetarisierung mit einem deutlichen Anstieg des freien Liquiditätszuflusses. Die Glasfaser-Übernahmen bedeuteten zudem eine Verbreiterung des Geschäftsmodells und sollten mittelfristig nochmals die Profitabilität und Wettbewerbsposition stärken./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 16:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 16:33 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.