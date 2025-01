NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für T-Mobile US nach Zahlen zum vierten Quartal von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Jonathan Atkin ließ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das solide Quartalsergebnis in sein Bewertungsmodell einfließen. Der Ausblick auf das Jahr 2025 habe bei der Nutzerzahl und dem Free Cashflow die Markterwartungen übertroffen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 01:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 01:21 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.