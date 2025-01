HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Teamviewer nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass die in Rechnung gestellten Umsätze positiv überrascht hätten. Dies wiederum sei größtenteils auf signifikante Vertragsabschlüsse mit Großkunden und auf das Geschäft mit der Produktivitätsplattform für Unternehmen mit vollständig integrierten Augmented-Reality-Lösungen (Frontline) zurückzuführen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





