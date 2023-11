NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Teamviewer nach Gesprächen mit Konzernchef Oliver Steil auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Kooperationen des Fernwartungssoftware-Spezialisten mit SAP , der Google-Mutter Alphabet und Siemens hätten sich als erfolgreich bei der Kundenakquise insbesondere im Unternehmensbereich erwiesen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum habe weiter Priorität, doch Teamviewer wolle nicht zu aggressiv vorgehen und nur selektiv investieren./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 12:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 12:09 / EST





