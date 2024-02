NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen von 19 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das solide Wachstum der Großkunden-Sparte des Software-Anbieters im vierten Quartal. Dies sei unter anderem ein Beweis für die starke Leistung des Vertriebsteams von Teamviewer und die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Die aktuelle Bewertung der Aktie spiegele dies noch nicht angemessen wider./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 13:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 13:13 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.