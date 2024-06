NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 21 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa kappte in ihrer am Freitag vorliegenden Internet-Branchenstudie ihre Schätzungen für den Softwareanbieter. Er bleibt neben Mony aber ihr Favorit mit Blick auf Kurs/Gewinn-Verhältnis und Cashflow-Rendite./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 17:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.