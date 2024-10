NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 165 auf 195 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Ohne greifbare technologische Fortschritte jenseits von teilweise inszenierten Auto-Roboter-Demonstrationen und mit keinem neuen E-Auto-Modell, dafür aber mit einem wohl keinen Gewinn abwerfenden Robotaxi versuche Tesla nicht einmal, die aktuelle Wachstumslücke zu schließen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal richte sich der Fokus damit wieder auf die erwartete Stabilisierung des Kerngeschäfts./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2024 / 15:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 15:18 / ET





