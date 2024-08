NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 227 auf 224 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Elektroautobauer profitiere vom zunehmenden Verkauf von CO2-Zertifikaten und dem Wachstum des Energiespeichergeschäfts, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu könnte Tesla jederzeit die Preise für seine Fahrassistenzsysteme senken. Vor dem Hintergrund des Auto- und Marktabschwungs könnte die Aktie ein interessantes Investment sein./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 16:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 16:05 / EDT





