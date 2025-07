LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 4,90 auf 7,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Tom Zhang riet am Dienstag zur "taktischen Vorsicht" in der europäischen Stahlbranche angesichts der Risiken für die Nachfrage und durch Zölle. Die Sektorbewertung liege relativ zur Profitabilität für warmgewalzten Stahl (HRC) nahe am Fünfjahreshoch. Bei Thyssenkrupp hält er eine Präzisierung der Jahresziele an das untere Ende der Konzernspanne für möglich und kappte seine Prognosen deutlich. Das Kursziel steigt dennoch kräftig - vor allem wegen der höheren Bewertung der Marinesparte./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 09:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.