NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Bei den globalen Investmentbanken habe sich im Schlussquartal 2023 die gute Geschäftsentwicklung der vorangegangenen Quartale fortgesetzt, schrieb Analystin Anke Reingen in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die Rahmenbedingungen für 2024 seien günstig, doch eine bessere Vorhersagbarkeit der Zinsentwicklung sowie ein günstiges makroökonomisches und geopolitisches Umfeld seien erforderlich, um die aktuellen Schätzungen zu stützen. Reingen präferiert in Europa weiterhin Deutsche Bank, UBS und Barclays und in den USA Bank of America, JPMorgan und Citigroup. Für die Fortsetzung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung setzt sie nicht auf das Investmentbanking, sondern auf unternehmensspezifische Faktoren./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 19:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2024 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.