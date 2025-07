Verluste in Zürich: SLI zeigt sich mittags leichter

Wenig Veränderung ist derzeit in Zürich zu beobachten.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 2 002,39 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,401 Prozent auf 2 010,65 Punkte an der Kurstafel, nach 2 002,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 001,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 017,31 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,833 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2025, bei 1 960,46 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 24.04.2025, einen Wert von 1 923,81 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.07.2024, bei 1 971,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 4,21 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 1,70 Prozent auf 30,43 CHF), Swatch (I) (+ 1,66 Prozent auf 156,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 53,56 CHF), Alcon (+ 1,11 Prozent auf 72,78 CHF) und Swisscom (+ 0,89 Prozent auf 568,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Nestlé (-5,23 Prozent auf 73,68 CHF), Schindler (-1,53 Prozent auf 297,00 CHF), VAT (-1,31 Prozent auf 294,30 CHF), Temenos (-1,10 Prozent auf 72,25 CHF) und Logitech (-0,88 Prozent auf 76,34 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 3 487 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 222,883 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at