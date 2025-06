NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Die Kapitalausstattung der Großbank bei einem sogenannten Stresstest in den USA wertete Analyst Joseph Dickerson am Montag positiv, auch wenn die Bank an die Ergebnisse des Tests nicht gebunden sei./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 03:56 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 03:56 / A.M.



