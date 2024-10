ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo B von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 263 auf 274 schwedischen Kronen angehoben. Der Ausblick des Lkw-Herstellers auf 2025 sollte nach den ursprünglichen Befürchtungen eines Abschwungs beruhigend wirken, schrieb Analyst Hemal Bhundia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der gesunkene Aktienkurs preise bereits das schwierige Umfeld in Europa und Nordamerika ein, das sich im zweiten Halbjahr 2025 aber erholen dürfte./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 00:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 00:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.