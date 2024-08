FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart nach den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartals von 75 auf 82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis habe die Markterwartung übertroffen und in der Folge sei der Geschäftsjahresausblick angehoben worden, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Handelskonzern habe erneut von seiner dominanten Marktstellung profitiert. Besonders hervorzuheben sei der erneute Zuwachs der Besucherströme sowie das weiter wachsende E-Commerce-Segment./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 17:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2024 / 17:43 / MESZ



