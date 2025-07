Verluste in New York: Dow Jones verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,70 Prozent leichter bei 44 693,91 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,641 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,776 Prozent auf 44 661,12 Punkte an der Kurstafel, nach 45 010,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 44 674,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 44 912,27 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,734 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43 089,02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40 093,40 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.07.2024, bei 39 853,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 5,43 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,77 Prozent auf 155,83 USD), NVIDIA (+ 1,73 Prozent auf 173,74 USD), Amazon (+ 1,73 Prozent auf 232,23 USD), Microsoft (+ 0,99 Prozent auf 510,88 USD) und Walmart (+ 0,96 Prozent auf 96,60 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-7,62 Prozent auf 260,51 USD), Honeywell (-6,18 Prozent auf 224,48 USD), UnitedHealth (-4,76 Prozent auf 278,58 USD), Nike (-1,73 Prozent auf 75,42 USD) und McDonalds (-1,22 Prozent auf 294,48 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 29 554 519 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,542 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,12 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

