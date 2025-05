NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate seien solide gewesen, schrieb Giles Thorne am Dienstag nach den Zahlen. Augenblicklich liege man hinsichtlich der Jahresziele über Plan./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:10 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.