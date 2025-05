NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Bei Conti laufe es soweit plangemäß, schrieb Michael Aspinall am Dienstag nach den Quartalszahlen. Der Anlauf bei der Verbesserung der Marge im Autozuliefer-Geschäft sei erfolgreich./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:16 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.