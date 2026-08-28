Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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28.08.2026 08:05:00
1 Reason I Passed on Oklo Even After Its Big Rally
Shares of Oklo (NYSE: OKLO) jumped more than 12% on Aug. 25, reaching more than $44 per share. That's the good news. The bad news is that the small nuclear reactor company's shares are down more than 38% so far this year.The bounce-back, while a positive sign for those who have already invested in this nuclear energy stock, won't be luring me anytime soon. The company went public through a special purpose acquisition company (SPAC) and began trading publicly in May 2025. There are a lot of reasons I'm planning to stay on the sidelines, but they can be summed up as one: Oklo's hype is outpacing its reality. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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