NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
17.11.2025 12:45:00
1 Reason Now Is a Great Time to Buy Berkshire Hathaway Stock
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) is making headlines today because longtime Chief Executive Officer Warren Buffett is handing off the reins to key lieutenant Greg Abel. This is a significant development, but it is unlikely to lead to substantial changes in the way the giant conglomerate is run. If you are looking at Berkshire Hathaway today, you should probably look past the CEO transition and focus on this one factor instead.As noted, Berkshire Hathaway is a conglomerate. That simply means it is a company that owns a significant number of other companies. Most conglomerates operate in a handful of different industries with a small number of various subsidiary companies. At the end of 2024, Berkshire Hathaway owned 189 different companies under its corporate umbrella. That's a huge number.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
