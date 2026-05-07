10x Genomic a Aktie
WKN DE: A2PPQJ / ISIN: US88025U1097
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08.05.2026 00:20:21
10x Genomics (TXG) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, May 7, 2026 at 4:30 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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