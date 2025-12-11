NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
11.12.2025 23:39:00
2 Cheap Tech Stocks to Buy Right Now
Investors can easily struggle with what to make of today's tech market. The Nasdaq Composite index trades close to all-time highs, and it may seem like anything tied to artificial intelligence (AI) or quantum computing sells at elevated valuations.Fortunately, not all tech stocks trade at huge premiums right now. In fact, some companies that make the list of "cheap tech stocks" may surprise investors. Knowing that, these two stocks in particular are worth a look for bargain hunters.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,10
|0,83%