CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
04.02.2026 10:45:00
2 Things CoreWeave Must Prove in 2026
2025 was the year CoreWeave (NASDAQ: CRWV) locked in demand for its data centers. Revenue surged, multiyear contracts piled up, and the company emerged as a critical supplier of artificial intelligence (AI) computing power to customers such as OpenAI and Meta Platforms.But 2026 will be a different test.At this point, investors no longer need proof that demand for AI processing power exists. What matters now is whether CoreWeave can provide it at scale, convert contracted backlog into delivered capacity, and do so without overstretching its balance sheet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu CoreWeave
|
26.01.26
|CoreWeave-Aktie legt kräftig zu: Milliardeninvestment macht NVIDIA zum Großaktionär (finanzen.at)
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
11.11.25
|CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz schwächer: Anleger reagieren enttäuscht auf Prognose (finanzen.at)
|
09.11.25
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
|
30.09.25
|Milliardenvertrag mit Meta beflügelt CoreWeave-Aktie (finanzen.at)
|
03.09.25
|Insider-Verkäufe bei CoreWeave verunsichern den Markt und belasten die Aktie (finanzen.at)
|
22.08.25
|Core Scientific fretted about raising cash before CoreWeave tie-up (Financial Times)
Analysen zu CoreWeave
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|63,20
|-9,46%
