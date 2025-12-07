GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
07.12.2025 18:15:00
2 Things Every GE Vernova Investor Needs to Know
Long-term General Electric followers and investors will be well aware of the remarkable turnaround in GE Vernova's (NYSE: GEV) fortunes. A spinoff from the former GE (the remaining company is GE Aerospace), GE Vernova was once the problem child in the industrial conglomerate. Still, it is now the highest-rated stock (by valuation multiples) among the remaining GE companies.It's an incredible turnaround, but can it last? Here are two things you need to know before investing in the stock.The enterprise value (market capitalization plus net debt) to earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) valuations for the three GE stocks demonstrate this point. It's an impressive turnaround, as GE's power operations were deemed its weak link.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|539,00
|-1,28%
