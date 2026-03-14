Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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14.03.2026 07:16:00
20 Jahre Amazon S3: Der goldene Käfig der Cloud-Ära
Am 14. März 2006 startete Amazon S3 mit zwei Operationen. Heute speichert der Dienst 500 Billionen Objekte und ist Industriestandard – den AWS kontrolliert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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