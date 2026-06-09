WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
09.06.2026 15:55:19
2026 World Cup: 6 things you need to know
The 2026 World Cup is to be bigger than all of its predecessors. Whether it will be better is an entirely different question. DW fills you in on what you need to know.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!