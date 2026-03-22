SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
|
22.03.2026 13:30:00
3 Reasons SSR Mining Stock Is Undervalued Right Now
Gold prices have surged in recent years, reaching over $5,500 per ounce a little over a month ago. While prices have cooled since then, rising geopolitical tensions and government spending suggest gold prices could remain elevated, creating an opportunity for investors looking to buy gold miners.For investors looking to capitalize on rising commodity prices, SSR Mining (NASDAQ: SSRM) could be an undervalued stock to consider. Here's why.Gold prices have nearly tripled over the past three years, showing incredibly strong demand for the precious metal. According to the World Gold Council, demand for gold hit a record high, exceeding 5,000 tonnes for the first time ever last year, as investors and central banks piled into the precious metal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSR Mining Inc Registered Shs
|
16.02.26
|Ausblick: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: SSR Mining legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25