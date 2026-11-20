The torch in AI has been passed.

It seems fitting in some ways that Anthropic's (NASDAQ:ANT) IPO came just a week after Nvidia's Jensen Huang resigned as CEO, leaving the chipmaker in turmoil. Nvidia had been the stock market's avatar for AI since the launch of ChatGPT, but with Anthropic now becoming the first AI lab to go public, it's set to take over as the market's best reflection of AI sentiment.

Anthropic is a pure-play AI company founded in 2021 by a group of former OpenAI employees who thought that company was too weak on safety. Anthropic builds AI models and software products based on its frontier intelligence platform, Claude.

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