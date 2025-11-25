Occidental Petroleum Aktie

Occidental Petroleum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 10:40:00

3 Things Every Occidental Petroleum Investor Needs To Know

Do you have your eye on oil and natural gas powerhouse Occidental Petroleum (NYSE: OXY) stock? Or, maybe you already own it, and now just want to better understand what makes it tick? Here are the big three narratives shaping this stock's performance.Occidental Petroleum doesn't report an official "all-in cash cost" as some other names in the energy sector do these days. But it is well established as a low-cost leader in the fossil fuel space, typically able to break even when crude oil prices are less than $60 per barrel. Indeed, for some of its fields, its breakeven point is under $50 per barrel, while nearly half of its wells are capable of breaking even when oil prices are under $40 per barrel.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Occidental Petroleum Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Occidental Petroleum Corp. 35,67 -0,86% Occidental Petroleum Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen