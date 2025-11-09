Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Occidental Petroleum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Occidental Petroleum öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,512 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,980 USD je Aktie erzielt worden.
13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,75 Milliarden USD gegenüber 7,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,72 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,44 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,57 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 27,10 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Occidental Petroleum Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Occidental Petroleum Corp.
|36,05
|2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.