Quantum Computing Aktie

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WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080

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04.09.2026 19:23:00

3 Top Quantum Computing Stocks to Buy in September

Quantum computing may be lurking in the shadow of artificial intelligence (AI), but investors should pay special attention to this field. It has the potential to reshape the computing landscape, and several strong players in this industry could benefit immensely from the rise of quantum computing.Three that I think are primed to benefit are Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), IonQ (NYSE: IONQ), and Nvidia (NASDAQ: NVDA). These are top stocks in this industry, and the time is now to take advantage of them.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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