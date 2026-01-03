Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
03.01.2026 04:15:54
3I/ATLAS: Interstellar comet comes closest to Earth
Sometimes "the universe comes to us," writes the European Space Agency. On Friday it came really close, when comet 3l/ATLAS passed by us at a ― relatively ― short distance. What exactly is this interstellar visitor?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.